Den Amphibien auf der Spur

Das Amphibienvorkommen an den Örtelbergweihern ist eines der bedeutendsten in Bayern. Unter fachkundiger Führung von Ulrich Buchholz werden bei einer Familien-Exkursion am Sonntag, 25. März, ab 10 Uhr - veranstaltet vom Bund Naturschutz Forchheim - die einzelnen Amphibienarten vorgestellt und im Rahmen einer kleinen Exkursion rund um die Weiher ihre Lebensräume erkundet. Bei Temperaturen über fünf Grad werden sicher auch einige Tiere am Amphibienzaun entdeckt. Zum Schutz der Kinder bitte Warnweste mitbringen, gute Schuhe beziehungsweise Stiefel, und wer die Tiere nicht mit der bloßen Hand anfassen möchte, auch Handschuhe. Veranstaltungsort ist der Waldparkplatz Örtelbergweiher in der Unteren Kellerstraße Richtung Bammersdorf. Kontakt: Ulrich Buchholz, Telefon 09191/727037. red