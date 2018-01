Demonstration und Warnstreik in Ebern

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall ruft heute im Zuge der laufenden Tarifauseinandersetzungen zu einem Warnstreik bei der Firma Valeo (ehemals FTE) auf. Um 10.30 Uhr ist der Auftakt am Haupttor; es folgt ein Demonstrationszug zum Rathaus am Marktplatz mit Kundgebung. Solidaritätsstreiks fanden bereits in der Nacht ab 2.30 Uhr für die Nachtschicht statt und sind noch geplant ab 18.30 Uhr für die Spätschicht. Die IG Metall streikt für eine "verkürzte Vollzeit" und sechs Prozent mehr Geld. red