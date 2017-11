"Demolition Davies" wurde demoliert und entthront

In Heßdorf hat unter dem Motto "Only The Strongest" wieder eine spektakuläre Wrestling-Show stattgefunden. Weitere Veranstaltungen folgen in den kommenden Monaten. Im Kampf um die "Tag-Team-Championship" unterlagen "Cyanide" und "Demolition Davies" nach 30 Minuten ihren Herausforderern "T-K-O" und "Juvenile X" und mussten den Gürtel abgeben. Als Moderator Stefan Matern die Titelverteidiger in den Ring bat, betraten diesen stattdessen die Gegner und machten sich ein wenig über das Gewicht ihrer Kontrahenten lustig. Auch den letzten Lacher hatten "T-K-O" und "Juvenile X", denn als sie mit 3:2 führten, bewahrte sie die Uhr vor dem Ausgleich.

Im ersten Kampf des Tages gewann Boris Pain gegen Georg "Schorschi" Gwärch via Pin nach dem Bicycle-Kick. Im Anschluss wollte Schorschi seinem Gegner die Hand geben, dieser klopfte ihm aber nur verächtlich auf die Schulter und verließ den Ring. Das zweite "Singles Match" Marc Empire gegen Balian Bull endete unentschieden, weil beide Wrestler nach einer doppelten "Clotheline" k.o. gingen. In einem Teamkampf hatten Tommy Tornado & Tommy Torpedo gegen Janni Jarruk & Dante Kennedy via Pin die Nase vorn. Auch beim Duell Mexx gegen Maveric Cross war ein Pin nach dem Mid-Air Spear entscheidend. Diesmal klappte der Handshake, zudem boten die Wrestler einen Staredown.



Sieg ohne Schar der Gerechten

In einem Dark Match gewann Tyler Slade gegen Jack Wilder via Pin nach dem Eliminator. Aziz Adamant stellte vor seiner Open Challenge klar, dass er nach dem Ende von WRising und seiner Schar der Gerechten immer noch in der Lage sei, seine Matches alleine zu gewinnen. Tatsächlich setzte er sich gegen Danylo Orlow via Pin nach dem Frog Splash durch. In einem weiteren Teamkampf gewannen Fast Time Moodo & Nathan Wolf gegen Yuri Gromow & "Shizo" Rik Stalwart via Pin nach dem Black Belt Kick von Moodo. Dank eines Pins nach dem Out of the Blue bezwang Tommy Blue Eyes im siebten Kampf Scott Iron.

Mit neuen, feiernden "Tag-Team-Champions" endete die Wrestling-Veranstaltung. Am Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr, steht der Jahresabschluss der NEW-Serie aus Heßdorf unter dem Motto "Internet Wars" auf dem Programm. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben nur in Begleitung eines Personensorgeberechtigten Zutritt. red