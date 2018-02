Demo für Nationalpark Nordsteigerwald

Unter dem Motto "Heimat stärken mit Nationalpark Steigerwald" ruft der Verein Nationalpark Nordsteigerwald zu einer Demo anlässlich des Besuchs von Heimatminister Markus Söder auf. Am Donnerstag, 1. Februar, findet um 14 Uhr in Zeil am Main, Treffpunkt Parkplatz Mehrzweckhalle, Tuchanger 1, eine Kundgebung mit Demo statt, zu der auch der Lichtenfelser Bund Naturschutz mobil macht. "Wir wollen ein starkes Signal setzen und zeigen, dass sich viele Menschen hier in der Region einen Nationalpark beziehungsweise die Aufklärung darüber wünschen!", erläutert Günter Lutz, BN-Ortsgruppenvorsitzender aus Lichtenfels. Mitfahrgelegenheiten koordiniert das BN-Umweltbüro Lichtenfels. Interessenten können sich per E-Mail an lichtenfels@bund-naturschutz.de bis Dienstag, 30. Januar, anmelden. Weitere Infos gibt es im BN-Umweltbüro in der Coburger Straße 16 in Lichtenfels zu den Öffnungszeiten dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr oder unter Telefon 09571/2586. red