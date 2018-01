Zu einer Vermisstensuche waren am Samstagnachmittag im Wald zwischen Hallerndorf und Buckenhofen mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, die Rettungshundestaffeln aus Forchheim und Neustadt/Aisch, die Bergwacht aus Forchheim, Erlangen und Fürth sowie zahlreiche Kräfte vom Bayerischen Roten Kreuz und den Feuerwehren aus Hallerndorf, Trailsdorf und Schlammersdorf eingesetzt. Ein 76 Jähriger war, nachdem er beim Nordic Walking Ausflug mit seinem Sohn einen kleinen Schwächeanfall erlitten hat, in unbekannte Richtung verschwunden, während der Sohn das Auto holte. Da der Rentner dement und auf Medikamente angewiesen ist, wurde eine groß angelegte Suchaktion in dem weitläufigen Waldgebiet durchgeführt. Gegen 20 Uhr fiel der Vermisste einem Spaziergänger am Weingartssteig in Forchheim auf. Der Rentner wurde wohlauf wieder nach Hause gebracht.