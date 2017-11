Dem SV 05 Jahrzehnte treu geblieben

Beim Ehrungsabend wurden alle Mitglieder des SV Neuses 05 geehrt, die im letzten oder in diesem Jahr Vereinsjubiläum hatten bzw. bis Jahresende haben werden. Mit der Veranstaltung wollte der Verein zeigen, dass es nicht selbstverständlich ist, über so lange Zeit dem Verein treu zu sein. Die vielen Jubilare sind Beweis für ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl. Manch einer von ihnen wurde schon als Baby aufgenommen und ist bereits ein Leben lang beim Sportverein Neuses 05. Andere verdienten sich ihre ersten Sporen als Fußballspieler.

Die Flößerkapelle begleitete den Ehrungsabend, der dank vieler Helfer zu einem schönen Erlebnis wurde. Es wurden insgesamt 39 anwesende Mitglieder geehrt. Mit Urkunde und silberner Vereinsnadel wurden für 25 Jahre ausgezeichnet: Axel Schrepfer, Stefan Schedel und Peter Seubold.

Für 40 Jahre erhielten eine Urkunde und die goldene Vereinsnadel: Rosemarie Erhardt, Jürgen Erhardt, Peter Erhardt, Andreas Grune, Stefan Harthan, Alfred Höfner, Maria Horn, Anita Jakob, Ilinka Kraus, Robert Neder, Dieter Porzel, Doris Reinhard, Gisela Reinhard,Ute Resch, Gertraud Schrepfer, Ingrid Schülein, Anita Stiborsky, Peter Stiborsky, Silvia Wagner, Jutta Zorn, Thilo Doppel, Uli Doppel, Albin Fischer, Manfred Hümmer, Gerlinde Lebok, Rainer Peter, Michael Reinhard, Bertram Schmidt, Renate Strumski, Harald Strumski und Karl-Heinz Ullmann (nicht alle anwesend).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden mit Urkunde und einem Geschenk belohnt: Ottmar Bärenz, Wolfgang Heller, Jürgen Grune, Michael Mytzka, Lothar Steinke.

Für 60 Jahre ehrte der Verein mit Urkunde und Geschenk: Jürgen Fiedler, Fritz Schedel, Roland Gäßlein, Karl Schatz, Josef Schmidt, Alfred Stumpf, Hans Stalph, Alfred Schmidt, Heinz Kempf, Michael Mytzka und Lothar Steinke.

Einige Mitglieder bringen es sogar auf 70 Jahre und 80 Jahre Mitgliedschaft und wurden mit Urkunde und Geschenk ausgezeichnet: Baptist Schedel, Georg Höfner, Hans Schmidt, Alfred Schneider sowie Michael Mytzka und Lothar Steinke.

Außerdem wurde die A-Jugend für ihre hervorragenden Leistungen mit ihrem Trainer Stefan Winterstein und dem Jugendleiter Wolfgang Schedel beglückwünscht. Sie erhielten einen Verzehrbon des Sportheimes.

Höhepunkt des Abends war die Ernennung neuer Ehrenmitglieder. Es sind dies Cornelia Schramm, Wolfgang Schedel, Monika Popp, Günther Krebs und Rosmarie Erhardt für ihren Mann Hans.

Cornelia Schramm wurde für ihren unermüdlichen Einsatz im Damenbereich und im Sportheim ausgezeichnet. Monika Popp für ihre Verdienste in verschiedenen Führungsbereichen insbesondere als ehemalige Abteilungsleiterin Tennis. Wolfgang Schedel für seinen Einsatz in der Jugendarbeit, Günther Krebs für seine über 40-jährige Kassenführung bei der Tennisabteilung und Hans Erhardt posthum für den unermüdlichen Einsatz und langjährige Vorstandschaft ausgezeichnet. red