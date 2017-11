Dem Sinn des Lebens auf der Spur

Die Kirchengemeinde St. Marien lädt zu einem Glaubenskurs ein: Insgesamt neun Treffen und ein halbes Wochenende (Freitagabend und Samstag). Jedes Mal beginnen die Treffen mit einem gemeinsamen kleinen Abendessen, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich für die Abendessen wird ein kleiner Beitrag erbeten. Die Abende beginnen jeweils um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Marien. Kursbeginn ist der 4. Januar 2018. Der Kurs wird von einem Team von Mitarbeitenden von St. Marien unter der Leitung des Pfarrerehepaars Margret und Winfried Rucker gehalten. Anmeldungen sind bis zum Freitag, 15. Dezember, im Pfarramt St. Marien möglich per E-Mail an pfarramt.stmarien-roedental@elkb.de oder durch einen Anruf an die Nummer 09563/1437. red