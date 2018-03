Dem Deutz fehlen jetzt einige Bauteile

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag von einem in einer unverschlossenen Garage auf der Rückseite eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Westheimer Hauptstraße abgestellten Traktor verschiedene Bauteile entwendet. So fehlen nun die komplette Tacho-Einheit sowie eine separate Luftdruckanzeige und die Anhängevorrichtung, das sogenannte Zugmaul. Durch den Diebstahl ist dem Halter des Deutz ein Schaden von 3000 Euro entstanden. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise auf den Dieb (Telefonnummer 09521/9270).