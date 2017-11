Dem Bedarf an Intensivpflege begegnen

Es ist eine große Herausforderung für die Caritas, das geplante Demenz- und Intensivpflegezentrum in der alten Arztvilla aus den 1930er Jahren zu installieren. Der ehemalige Kindergarten St. Thomas muss total umgebaut werden.

Auch die Pflegekräfte und Bewohner werden sich anderen Aufgaben stellen müssen: Patienten und Pflegepersonal müssen anders zusammenarbeiten als sie es im Caritas Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth gewohnt sind. Aus diesem Grund findet eine Weiterbildung zur Pflegekraft für außerklinische Intensivpflege statt. Dieser Basiskurs ist eine Herausforderung für die Teilnehmer und Seminarleiter Norbert Grundhöfer, der die Weiterbildung speziell für die neuen Aufgaben konzipierte. Vier Mitarbeiter aus St. Elisabeth und eine Mitarbeiterin der Sozialstation Kronach werden bis März 2018 diese Schulung bewältigen.

Die Zielsetzung dieser Weiterbildung ist es, spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, um so im Bereich der Intensivpflege und außerklinischen Beatmung eine umfangreiche Versorgung der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu gewährleisten. Die Pflegekräfte durchlaufen 120 Unterrichtseinheiten theoretische und fachpraktische Schulung; dazu kommen jeweils 40 Stunden Hospitation in einer stationären Intensiveinheit und in einer außerklinischen Beatmungseinrichtung.

Somit stehen die ersten qualifizierten Mitarbeiter für das Demenz- und Intensivpflegezentrum bereits beim Spatenstich Ende 2018 zur Verfügung. sd