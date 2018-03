Dekoration für den Garten einfach selbst töpfern

Der Verein "Mehr Platz für Kinder" bietet im April einen Töpferkurs für Erwachsene an. Hier können Anfänger als auch Fortgeschrittene Gartenkeramik ganz einfach selbst töpfern. Dies können beispielsweise große Gartenstelen im Hundertwasser-Stil oder lustige Tierfiguren sein. Gartenkugeln zum Bepflanzen oder Beleuchten in Patchworktechnik gelingen leicht. Die Kursleiterin hat Dekorationen für Baustahlmatten gefertigt, die als Rankgitter dienen können. Außerdem können Gartenkeramik für einen Regenmesser, ein neues Türschild oder ein hübsches Lichterhaus getöpfert werden. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim "Villa Kunterbunt", Am Kieferndorfer Weg 74. Anmelden können sich Interessierte bei Inge Stimper (E-Mail: ingestimper@t-online.de, Telefon 09163/7844). Termine sind jeweils montags am 9., 16. und 30. April. red