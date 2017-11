Dekanat: Heiliger Abend muss verkaufsfrei bleiben!

Der Heilige Abend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Das hat mancherorts zu der Überlegung geführt, ob man an diesem Datum einen verkaufsoffenen Sonntag durchführen sollte. Angeregt durch diese Diskussionen hat sich auch der Dekanatsausschuss in Kulmbach mit dem Thema auseinandergesetzt und fordert nun in einer daraus resultierenden Pressemeldung: Der Heiligabend muss verkaufsfrei bleiben!

Der evangelische Dekanatsausschuss Kulmbach hat in seiner letzten Sitzung intensiv über die Öffnung der Lebensmittelgeschäfte an Heilig Abend diskutiert, der in diesem Jahr auf einem Sonntag fällt. Er bittet mit überwältigender Mehrheit alle Verantwortlichen in der Kulmbacher Geschäftswelt, bei einer Entscheidung in diesem Jahr über die Öffnung der Geschäfte am Heiligen Abend die Interessen der Familien nicht zu vergessen. "Auch die Angestellten haben Familien, für die es Weihnachten werden soll. Auch sie müssen sich auf das Fest mit genügender Ruhe und Besinnung vorbereiten können", so der evangelische Dekan Thomas Kretschmar. Der Dekanatsausschuss appelliert an alle Geschäftsleute, die Lebensmittelgeschäfte geschlossen zu lassen, auch wenn es nach dem Gesetz möglich wäre, für drei Stunden zu öffnen. Er weist darauf hin, dass in anderen Jahren auch drei Feiertage mit geschlossenen Geschäften vorkommen, ohne dass es zu "Hungersnöten" kommt. Schließlich sei dies ja rechtzeitig bekannt, und man könne sein Einkaufsverhalten darauf abstimmen.

Der Dekanatsausschuss Kulmbach leitet mit dem Dekan das evangelische Dekanat Kulmbach, zu dem 25 Kirchengemeinden und rund 30 000 evangelische Gläubige im mittleren und nördlichen Landkreis Kulmbach gehören. Dem Dekanatsausschuss gehören 20 Vertreterinnen und Vertreter aus den Kirchengemeinden an, von denen sechs Pfarrer sind. red