Defekte Standheizung unter Verdacht

Am Montagmorgen, gegen 8 Uhr, entstand bei einem Lkw, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße abgestellt war, ein Brand. Dieser wurde vermutlich durch eine defekte Standheizung ausgelöst, was einen Schaden von circa 10 000 Euro zur Folge hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. pol