DDM-Haushalt sprengt erstmals die Zwei-Millionen-Marke

Der Haushalt des Zweckverbandes Deutsches Dampflokomotiv Museum Neuenmarkt und die kommenden Museumsjahre sind geprägt von der Umsetzung des Museumsentwicklungskonzeptes 2020 unter dem Titel "DDM - Geschichte erleben, Technik bestaunen, Neues entdecken" sowie der Sanierung und Instandsetzung des Empfangsgebäudes, des ehemaligen Sozialgebäudes und der historischen Güterhalle im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern. Die Verabschiedung des Haushalts 2018 erfolgte einstimmig.

Wie DDM-Geschäftsführer Rüdiger Köhler in der Verbandsversammlung ausführte, erreicht der Haushalt für 2018 ein Volumen von 2 005 800 Euro. Im Vorjahr waren es noch knapp 1,3 Millionen Euro. Der Anstieg um 729 400 Euro ist dabei ausschließlich auf die hohen Investitionen für die beiden genannten Projekte zurückzuführen. Wie bisher erfolgt die Verteilung des Umlagesolls zwischen dem Bezirk Oberfranken, dem Landkreis Kulmbach und der Gemeinde Neuenmarkt im Verhältnis 45:45:10.



Eintritt unverändert

Der Eintritt bleibt unverändert. Die Besucherzahlen sind zwar rückläufig, aber insgesamt führten diese Einnahmen zu einem positiven Ergebnis. Landrat Klaus Peter Söllner dazu: "Der in den letzten Jahren beständig wachsende Trend, das Museum auch für Veranstaltungen, Tagungen, Präsentationen nachzufragen, setzt sich auch in 2018 fort." Auch für dieses Jahr liegen bereits wieder zahlreiche Anfragen und Vorbestellungen als Location vor.

Die Miet- und Pachteinnahmen der Liegenschaften des DDM und der dazugehörigen Infrastruktur belaufen sich in diesem Jahr auf voraussichtlich 102 000 Euro. Im Vorjahr waren es rund 100 000 Euro mehr. Geschäftsführer Rüdiger Köhler: "Diese in den vergangenen Jahren zweitwichtigste Einnahmeposition für das DDM musste deutlich reduziert werden, da die Nachfrage nach Asylbewerberunterkünften wie bereits im Vorjahr angesprochen, massiv zurückgegangen ist."

Derzeit werde überlegt, ob und in welchem Umfang zudem eine Sanierung der Wohnungen in der Birkenstraße 3 aus Mitteln der Wohnraumförderung möglich ist.

Die größten Posten bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes stellen mit 380 300 Euro die Personalkosten dar. Die Ausgaben für die betriebstechnischen Anlagen in Höhe von 74 000 Euro bedeuten eine Verdoppelung des bisherigen Ansatzes. Das ist einzig und allein darauf zurückzuführen, dass mit dem Tod des ehemaligen Museumsleiters, der auch als Eisenbahnbetriebsleiter tätig war, nunmehr diese Aufgabe von einem öffentlich bestellten qualifizierten Eisenbahnbetriebsleiter wahrzunehmen ist.



Baukosten bis 2021

Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf ein Gesamtvolumen von 1 092 400 Euro. Bei den Ausgaben schlagen reine Baukosten mit 900 000 Euro und Baunebenkosten mit 50 000 Euro zu Buche. Die Gesamtkosten für das Museumskonzept belaufen sich auf 3 340 000 Euro. Sie werden wie folgt abgewickelt: 2017: 65 000 Euro. 2018: 850 000 Euro. 2019: 1 575 000 Euro. 2020: 800 000 Euro. 2021: 50 000 Euro. Bei der Sanierungsmaßnahme "Bahnhofsgebäude", die in der Trägerschaft der Gemeinde Neuenmarkt abgewickelt wird, wird mit Baukosten bis 2021 von 3 215 000 Euro und Baunebenkosten von 785 000 Euro geplant. Der Schuldenstand wird zum Jahresende 2018 rund 1 510 000 Euro betragen.