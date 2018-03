DC Gipsy III verliert klar

Die dritte Mannschaft des DC Gipsy Ebern hat in der Dart-Bezirksliga beim Tabellenführer SDC Kronach deutlich mit 4:8 verloren. Anfangs fegte Kronach die Eberner regelrecht vom Brett, doch der DC verkürzte auf 3:5. In den Doppeln setzte sich wieder die Klasse der Gastgeber durch. In drei der vier Partien behielten sie die Oberhand. Lediglich A. Dreßel/S.Ziegler siegten. Ebern rangiert weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz. di