"Day of Music" im Juz

Der zweite "Day of Music" findet am Freitag in der "Alten Spinnerei" statt. Ab 15 Uhr ist die Bühne im großen Saal für alle frei zum Spielen, Ausprobieren und Experimentieren. Dazu werden alle hauseigenen Musikinstrumente zur Verfügung gestellt. Vom Schlagzeug über die Gitarre und Mikro bis zu verschiedenen Trommeln und Keyboard können eigene Beats/Lieder dargeboten werden. Gerne können aber auch eigene Instrumente mitgebracht werden. Wer Interesse an Licht- und Tontechnik hat, der darf gerne auf der anderen Seite stehen und am Licht- und Tonmischpult schrauben. red