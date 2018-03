David Filberich leitet nun Abteilung Bau und Umwelt am Landratsamt

Einen Stabwechsel gibt es in der Leitung der Abteilung III Bau und Umwelt am Landratsamt: Regierungsrat David Filberich tritt die Nachfolge von Oberregierungsrätin Adelinde Friedrich an, die zum 1. Mai in den Ruhestand geht (siehe Bericht Seite 18). Filberich ist damit zuständig für die juristische Betreuung der Fachbereiche Bauwesen, Natur- und Umweltschutz, Wasserrecht und Immissionsschutz, eine Abteilung mit rund 50 Mitarbeitern. David Filberich, geboren und aufgewachsen in Coburg, ist verheiratet und seit Dezember 2017 Vater einer Tochter. Der 29-Jährige wohnt mit seiner Familie in Niederfüllbach bei Coburg. Nach dem Abitur studierte er an der Universität Bayreuth Rechtswissenschaften und legte 2015 sein erstes juristisches Staatsexamen ab. Danach zog er nach Würzburg, um dort sein Rechtsreferendariat zu absolvieren. Berufliche Erfahrungen sammelte David Filberich unter anderem als Vertreter der Staatsanwaltschaft Würzburg. Außerdem war er in der Berufungsinstanz des Landgerichts Würzburg und bei der Regierung von Unterfranken in der Abteilung kommunale Angelegenheiten tätig. In einer mittelständischen Kanzlei in Würzburg absolvierte der Jurist seine Anwalts- und Pflichtwahlstation. Zusätzlich ließ er sich zum Wirtschaftsmediator ausbilden, bevor er im November 2017 sein zweites juristisches Staatsexamen erfolgreich bestand.

Landrat Wilhelm Schneider hieß den neuen Abteilungsleiter willkommen und wünschte ihm einen guten Start. red