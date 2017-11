Dassler wieder im Landesvorsitz

Die Herzogenauracher Stadt- und Kreisrätin Britta Dassler (FDP) wurde als stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Bayern wiedergewählt.

Beim Landesparteitag am vergangenen Wochenende in Amberg haben die Delegierten bei der Wahl des Landesvorstandes den bisherigen Generalsekretär Daniel Föst zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Neuer Generalsekretär wurde Norbert Hoffmann aus Landshut.



Wiedereinzug ist das Ziel

Bei den Wahlen zum Präsidium wurde Britta Dassler eindeutig in ihrem Amt als stellvertretende Landesvorsitzende bestätigt. In ihrer Rede ging sie vor allem auf die 2018 anstehenden Landtagswahlen in Bayern ein. Mit ihren Themenschwerpunkten Finanzen, Wirtschaft und Bildung versprach sie den Delegierten einen engagierten Wahlkampf. Als wichtigstes Ziel für das Wahljahr 2018 nannte sie den Wiedereinzug der FDP in den bayerischen Landtag. red