Im Zentrum des Adventssingens am Sonntag, 10. Dezember (Zweiter Advent), in der St. Georgskirche steht "die Weihnachtsgeschichte" von Uwe Petersen. In diesem halbstündigen Werk wird in volkstümlichen Melodien das Wunder der Geburt Jesu in Bethlehem nacherzählt. Freudige und besinnliche Choräle beleuchten die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Leitung hat Kantor Markus Heunisch. Das Adventssingen beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Die evangelische Kirchengemeinde St. Georg lädt ein. red