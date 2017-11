Das werden "Magic Moments"

Beim Neujahrskonzert der Hofer Symphoniker am Freitag, 5. Januar, um 20 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle wird Carry Sass gemeinsam mit den Hofer Symphonikern unter der Leitung von Hannes Ferrand für "Magic Movie Moments" sorgen. Was wären Filme ohne Musik? Komödien wären nur halb so lustig, Actionfilme nur halb so spannend und Liebesszenen nur halb so schön. Musik kann Emotionen wie Freude, Liebe, Angst oder Trauer sichtbar machen. Sie geht unter die Haut. Nicht umsonst wird seit 1935 jährlich auch der Oscar für die "Beste Filmmusik" verliehen.

Nach dem grandiosen Neujahrskonzert "Vom Prater zum Broadway" im Jahre 2016 wird sich Carry Sass diesmal der packenden Welt der Filmmusik widmen. Von Klassikern der Filmgeschichte bis hin zu Fantasie- und Actionfilmen wird in diesem Konzert alles vertreten sein. Mit viel Emotion und Temperament wird Carry Sass den Bond-Titelsong "Skyfall" oder auch aktuelle Blockbuster wie "Die Tribute von Panem" vor unserem inneren Auge wieder aufleben lassen. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. red