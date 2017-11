Das Weihnachtshaus leuchtet und blinkt bald wieder

Vom 24. November bis zum 14. Januar blitzt und blinkt es an der Hauptstraße, und Premich verwandelt sich wieder in eine vorweihnachtliche Hochburg. Nikoläuse in allen Variationen - ob fliegend, tanzend, kletternd oder im Rentierschlitten - und viele andere weihnachtliche Figuren sind im Weihnachtsgarten von Irmgard Reith zu bestaunen.

In den vergangenen Jahren jedenfalls reisten Hunderte von Menschen an, um die außerge-wöhnliche Beleuchtung und Weihnachtsdekoration zu bewundern. Frau Reith wird beim Auf- und Abbau von ihrer Familie, Freunden und Bekannten unterstützt.

Den musikalischen Auftakt macht am Samstag, 25. November "DJ Lömm". Weitere musikalische Darbietungen sind am 26. November das Rotkreuz-Orchester Bad Kissingen, am 2. Dezember "Abeschböcher Bergecho", am 8. Dezember DJ Mike, am 9.Dezember "Easy Sound", am 15. Dezember "Findly Home" und einen Tag später "Zufall". Am 17. Dezember kommt DJ Christle Kay, am 23. DJ Greg, am 29. DJ-Olli und am 30. Dezember DJ-Greg. Im neuen Jahr wird am 5. Januar "Katzenclub Tobias" mit seiner Sängerin unterhalten. Am Samstag, 13., und am 14. Januar ist das traditionelle Kesselfleischessen. Der bunte Lichterglanz lässt sich bis zum 14. Januar jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag von 16 bis 22 Uhr bestaunen. Es kommen hunderte von Besuchern und unterstützen somit die Behindertenarbeit im BRK-Kreisverband Bad Kissingen.

Aus dem Erlös dieser Veranstaltung geht eine Spende an das Rote Kreuz Bad Kissingen, welche zur Finanzierung der regelmäßigen Behindertentreffen im Landkreis Bad Kissingen dient. Auf diese Veranstaltung freuen sich die Menschen mit Behinderung besonders. Informationen zum neuen Gewinnspiel gibt es auf Facebook "Weihnachtshaus Irmgard". red