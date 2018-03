Produkte Am Standort Augsfeld fertigt Bosch Rexroth Antriebs- und Steuerungstechnik sowie Hydraulikkomponenten (Steuerblöcke, Ventilmodule) für mobile Anwendungen in Bau- und Nutzfahrzeugen und liefert an Kunden weltweit.



Firma Das Unternehmen Bosch Rexroth, das Teil der Bosch-Gruppe ist, betätigt sich in den Marktsegmenten mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation. Es bietet den Kunden Hydraulik, elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand, wie Bosch Rexroth mitteilte. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 29 500 Mitarbeiter im Jahr 2016 einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro. red