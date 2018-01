Das Trikot von "Bulle Roth" ist immer noch sehr begehrt

Traditionell begann der FC-Bayern-Fanclub Schleichach das neue Jahr mit seiner Fackelwanderung im Steigerwald und anschließender Jahresfeier, an der viele Mitglieder teilnahmen. Für alle Mitglieder gab es dort tolle Nach-Weihnachtsgeschenke, und die kleinen Fans freuten sich über einen FC-Bayern-Schal und über Autogrammkarten.

Der Vorsitzende Holger Bayer hatte sich ein besonderes "Schmankerl" überlegt für seine Bayern-Fans. Er besuchte im Vorfeld den ehemaligen Bayern-Spieler Franz Roth in seinem Sportgeschäft in Bad Wörishofen, ließ ein original FCB-Trikot von "Bulle Roth" unterschreiben und mit dessen damaliger Rückennummer sechs beflocken. Frank Roth spielte von 1966 bis 1978 beim FC Bayern und schoss einige spielentscheidende Tore. Wie geschätzt er noch heute bei den Bayern-Fans ist, zeigte das Ergebnis der Trikotversteigerung im Fanclub Schleichach. Gerhard Meisel sicherte sich diese Rarität, zu der auch noch eine Autogrammkarte mit Widmung gehörte.



Alexander Eigl vorne

Beim Abendessen, dem gemütlichen Beisammensein und dem alljährlichen Meisterschluck-Wettbewerb (Gewinner: Alexander Eigl) blickte der Vorsitzende zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Der Fanclub besuchte 2017 etliche Spiele in München sowie den Soccer Dome und veranstaltete ferner in Schleichach sein Sommerfest sowie einen Ehrenabend.

Die Mitglieder des Fanclubs dankten Holger Bayer für sein Engagement und stießen auf ein gutes Fußballjahr an. sw