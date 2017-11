Das THW zieht Bilanz

Das Technische Hilfswerk (THW) Haßfurt, die Ortsvereinigung der Helfer und Förderer, kommt am Samstag, 9. Dezember, zur Jahresversammlung zusammen. Beginn ist um 15 Uhr in der THW-Unterkunft in Haßfurt. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Vorsitzenden sowie der Kassenbericht. Nach der Entlastung des Vorstands sprechen die Mitglieder noch allgemeine Punkte an. Anträge zur Jahresversammlung können Mitglieder bis Sonntag, 3. Dezember, schriftlich an Reinhard Kuhla (Bergstraße 6 in Ebelsbach) schicken. red