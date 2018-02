Das Thema Nationalpark zog

Das Thema Nationalpark Rhön ließ die fränkischen und hessischen Rhöner zum Stammtisch der FDP strömen: Waldbesitzer, Landwirte, Bürgermeister, Kreisräte, Stadträte, Forstverwalter und Unternehmer waren unter den Gästen.

Bezirks- und Kreisrätin Adelheid Zimmermann gab einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Gutachten, sowie die eventuell ins Auge gefasste neue Gebietskulisse.

Das Gutachten der Staatsregierung sagt einem eventuellen Nationalpark Rhön ein Wachstum im Tourismus voraus, was rund 1000 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2050 bringen soll. Den Abbau der Arbeitsplätze beziffert das Gutachten nicht und spricht nur von Rückgängen bei Kleinunternehmern.

Peter Wohlleben, Förster und Autor des Buch-Bestsellers "Das geheime Leben der Bäume" spricht von einem Rückgang von ungefähr 1700 Arbeitsplätzen bei einem Nationalpark mit 10 000 Hektar.

Das Gutachten der Nationalparkgegner befasst sich zunächst mit der Eignung der Rhön: Laut Bayerischem Naturschutzgesetz kann als Nationalpark nur ein Gebiet dienen, das großräumig und weitgehend unzerschnitten ist und vom Menschen wenig beeinflusst ist. Damit scheide die Rhön als Nationalpark aus, erklärte Zimmermann.

Schaut man auf die nächste, offiziell nicht bestätigte Gebietskulisse, die sich von Bad Kissingen über den Kreuzberg zum Roten Moor nach Hessen ziehen soll, dann müsse man feststellen: Mehr als 50 Prozent der Flächen sind offenes Land. Ein Nationalpark Rhön würde die Landschaft völlig verändern. Jedenfalls gäbe es kein Land der offenen Fernen mehr. Das Hauptziel aller Wanderer in der Rhön seien aber gerade die großartigen Aussichten und Blickachsen.



Argumente der Zuhörer

Die Zuhörer sprachen eine ganze Reihe weiterer Argumente gegen den Nationalpark an. 84 Prozent der Holzernte verbliebe in der Region und ginge dem Wirtschaftskreislauf hier verloren, wobei man zubilligen müsse, dass jetzt die großen Waldregionen wie der Salzforst eventuell außen vor blieben, sagte ein Teilnehmer. Landwirte wiesen darauf hin, dass sie schon jetzt damit leben müssen, dass sie im Biosphärenreservat nur eine Genehmigung zur Freilandhaltung für die Dauer von fünf Jahren bekämen und eine Zukunft mit Nationalpark die Planbarkeit weiter verschlechtere.

Im Nationalpark würden nur die Randzonen auf 25 Jahre gepflegt. Später gebe es nur wenige frei gehaltene Wege. Ob da eine Jagd auf Wildschweine in der Kernzone noch möglich sei, ist fraglich, unterstrich Graf Karl Stauffenberg, Landtagskandidat der FDP für Rhön-Grabfeld. Zurzeit müssten 75 Prozent der Wildschweine bejagt werden. Die Nationalparkverwaltung unterstehe keinem Ministerium und könne nach eigenen Kriterien entscheiden.

Schließlich wurde die Frage gestellt, welche Zukunft der Tourismus in der Rhön habe. Zur Zeit schließen viele Gaststätten und Beherbergungsbetriebe in der ganzen Region. Es fehlen die Nachfolger und auch Fachkräfte. Um da gegenzusteuern, brauche es ein Konzept.

Dr. Hans-Joachim Hofstetter, Stadtrat von Bad Kissingen und Landtagskandidat der FDP Bad Kissingen, erklärte, er sei an diesem Tag zum überzeugten Gegner eines Nationalparks Rhön geworden. Schließlich ergänzte noch jemand, dass bereits 19 Leuchtturmprojekte für die Rhön ausgearbeitet seien. Die sollte man umsetzen. Jedenfalls wende man sich gegen die Aussage, dass es keine Zuschüsse gäbe, falls man gegen einen Nationalpark Rhön sei. red