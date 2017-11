Das schönste Naturfoto von der Lias-Grube wird gesucht

Kinder bis zwölf Jahre können für einen Fotowettbewerb ihr schönstes Naturfoto von der Lias-Grube an die Umweltstation schicken. Das Motto ist "Veränderungen der Zeit - gesucht wird das schönste Grubenbild".Der Einsendeschluss für den Online-Fotowettbewerb wurde für die Herbst- und Winterfotografen auf Sonntag, 31. Dezember, verlängert. Die drei schönsten Bilder wird es dann als offizielle Lias-Gruben-Postkarten in der Umweltstation geben.Außerdem gibt es Preise wie einen Kindergeburtstag über Nacht oder ein Forscherset zu gewinnen. Die Siegerehrung findet beim Winterfest in der Umweltstation am Samstag, 27. Januar, statt. Teilnahmebedingungen und Weiteres gibt es auf der Internetseite www.umweltstation-liasgrube.de . red