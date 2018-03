Das Schlagerspiel endet 1:1

Im Rennen um die Führung in der Fußball-Kreisklasse Itzgrund erkämpften sich die Spfr. Unterpreppach ein 1:1 beim Spitzenreiter SpVgg Wüstenahorn. 2:2 spielten der SV Hafenpreppach (13.) und die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II.

SpVgg Wüstenahorn -

Spfr. Unterpreppach 1:1

Eine Begegnung lief ab, die vom Kampf und der Einsatzbereitschaft lebte und bis zum Abpfiff spannend blieb. Beide Teams schenkten sich in dieser Partie rein gar nichts. Die Sportfreunde hatten einen Auftakt nach Maß und trafen bereits nach zwei Minuten mit ihrem ersten Angriff durch Fabian Fuchs zur Führung. Danach wogte die Partie hin und her. Kurz vor dem Wechsel fiel der Ausgleich durch Roberto Weiß. Auch nach Wiederbeginn änderte sich nichts im Spielverlauf. Beide Teams wollten den "Dreier", doch letztlich blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

SV Hafenpreppach -

SG Eyrichshof/Ebern II 2:2

Eine Punkteteilung war das Ergebnis, mit der beide Teams leben können, auch wenn der Ausgleich der Gäste erst mit dem Schlusspfiff fiel. Keine Mannschaft konnte sich entscheidende Vorteile erspielen, auch wenn Möglichkeiten vorhanden waren. In der 11. Min. fiel die SV Führung per Strafstoß von Jonathan Hafenecker, die Restam Ramadan in der 41. Min. egalisierte. Neun Minuten nach Wiederbeginn fiel die erneut SVH-Führung durch einen Freistoß in den Winkel von Hafenecker. In der 90. Min. doch noch das 2:2 durch Hassain Hargame.



Kreisklasse Coburg 1

FC Haarbrücken -

Spfr. Unterpreppach II 3:0

Trotz der Niederlage schlugen sich die Unterpreppacher nicht schlecht. Während sie die erste Hälfte etwas verschliefen, wussten sie sich nach Wiederbeginn zu steigern und zeigten sich nun vor allem in der Abwehr sattelfester. Doch nach vorne lief nicht allzu viel, es fehlte die Durchschlagskraft. Für den FC trafen Sascha Sollmann (2) und Maximilian Koschwitz. di