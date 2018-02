Das Schadstoffmobil ist im Landkreis Haßberge unterwegs

Das Sammelteam des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haßberge ist mit seinem Schadstoffmobil in der Zeit vom 25. September bis 25. Oktober wieder unterwegs, um vor Ort Problemabfälle aus Haushalten entgegenzunehmen. Darauf macht die Pressestelle des Landratsamts Haßberge aufmerksam. (Termine in der Tabelle rechts.

Abgegeben werden können kostenlos Problemabfälle aus Haushalten, wie Farben, Lacke, Säuren, Laugen, Chemikalien, Altmedikamente, Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Holzschutz- und Lösungsmittel, Ölfilter, Reinigungsmittel, Pinselreiniger, Klebstoffe, Kitt- und Spachtelabfälle, Spraydosen mit Restinhalten oder Quecksilberabfälle.



Gegen Gebühr

Kostenpflichtig ist die Abgabe von Altöl bei einer Höchstmenge von 20 Litern und Kfz-Batterien. Beim Kauf von Verbrennungs- und Getriebemotorenölen wird die gleiche Menge Altöl vom Händler kostenlos zurückgenommen.

Neben Problemabfällen aus Haushalten werden auch haushaltsübliche Kleinmengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben kostenpflichtig angenommen. Größere gewerbliche Problemabfallmengen sind eigenverantwortlich über die Gesellschaft für Sondermüllbeseitigung in Schweinfurt (Telefon 09721/80070) zu entsorgen.

Daneben besteht die Möglichkeit, Problemmüll über die Problemmüllsammelstellen im Kreisabfallzentrum Wonfurt (donnerstags von 8 bis 12 und 12.45 bis 16 Uhr; März bis Oktober bis 17.30 Uhr) sowie über die Wertstoffhöfe Ebern (März bis Oktober, 3. Mittwoch im Monat von 13.30 bis 17.30 Uhr) und Hofheim (März - Oktober, 1. Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr) zu entsorgen.

Weitere Informationen rund um die Abfallwirtschaft im Landkreis gibt es im Internet unter www.awhas.de. red