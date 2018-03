Das Rathaus wird geschlossen

Der letzte Bürgerservice in der Schule Weidach ist am Freitag, 23. März, von 8 bis 12 Uhr. Wegen der Rathausschließung gibt es keinen Bürger- sowie Telefonservice von Montag, 26. März, bis einschließlich Samstag, 31. März. Ab Dienstag, 3. April, ist wieder das Rathaus in der Ummerstadter Straße 11 zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen. red