Das Rad in der Stadt

Das Fahrrad erlebt seit einigen Jahren einen wahren Boom. Nicht nur als Freizeit- und Touristik-, sondern insbesondere auch als Verkehrsmittel setzen immer mehr Menschen bei ihren täglichen Wegen auf das stadt- und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel. Dies stellt vor allem den urbanen Raum vor besondere Herausforderungen. Steigende Unfallzahlen und Konkurrenz um begrenzte Verkehrsflächen sind die Folge. Unter dem Motto "Radfahren in Europa - was kann Bamberg lernen?" lädt die GAL am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr in den Grünen Saal der Harmonie am Schillerplatz zu einem Vortragsabend ein. "Bamberg braucht neue Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur", so die Grünen. Wie man Radfahren als Kommune attraktiv und sicher macht, beweisen mehrere europäische Städte. Vier GAL-Mitglieder berichten mit Bildvorträgen über die Möglichkeiten. Anhand von Bildern aus mehreren europäischen Städten zeigen die Referenten auf, wie andere Länder und Städte es geschafft haben, eine entsprechende Infrastruktur für einen hohen Radverkehrsanteil zur Verfügung zu stellen und einen lebenswerten öffentlichen Raum zu gestalten. Die Referenten sind Peter Gack, Gerd Rudel, Christian Hader und Wolfgang Schenker. red