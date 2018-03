Das Parlament öffnet sich

Die Ausstellung "Der Bayerische Landtag kommt zu Ihnen", die heute um 18.30 Uhr im Foyer der Franken-Therme offiziell eröffnet wird, ist dann bis 10. April täglich von 9 bis 20 Uhr zu sehen.

Landtagsabgeordneter Steffen Vogel hat sich als Ort für die Ausstellung bewusst für Bad Königshofen entschieden, weil Königshofen ziemlich die Mitte des Stimmkreises Haßberge/Rhön-Grabfeld ist. Außerdem sei die Franken-Therme einer der meistfrequentierten Orte in der Region, so dass die Bürger niederschwellig die Möglichkeit haben, sich vor Ort über die Arbeit des bayerischen Landesparlamentes zu informieren.



Auch Söder kommt

Über die Wahl Bad Königshofens freuen sich Bürgermeister Thomas Helbling und Kurdirektor Werner Angermüller, die damit die Hoffnung verbinden, dass auch Menschen von außerhalb in die Franken-Therme kommen, um sich zu informieren und so auch die unterfränkische Kurstadt kennenzulernen. Die Freude ist auch deshalb groß, weil der Zeitpunkt der Ausstellung genau mit dem Besuch des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Sonntag, 8. April, ab 16 Uhr zusammenfällt. Auch zu dieser Veranstaltung ist die Bevölkerung eingeladen.

Landtagsabgeordneter Vogel erklärte in einem Gespräch mit dieser Zeitung, dass der bayerische Landtag jährlich von rund 50 000 Personen besucht werde. Eine Ausweitung dieser Besucherzahl sei aber wegen der beengten räumlichen Verhältnisse nicht mehr möglich. Die Nachfrage von interessierten Bürgern, Schulklassen, Vereinen und Organisationen nehme aber ständig zu. Um auch den Bürgern, die den Landtag im Maximilianeum in München nicht live erleben können, die Möglichkeit zu einer umfassenden Information zu geben, wurde die Wanderausstellung "Maximilianeum" entwickelt.

Hauptanliegen dieser Ausstellung ist es, die bayerische Volksvertretung auch außerhalb der Mauern des Maximilianeums einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und sie besonders auch den jungen Menschen näherzubringen. "Das parlamentarische System kann auf Dauer nur funktionieren, wenn die Bürger über die Spielregeln der parlamentarischen Demokratie informiert sind und zu ihr Vertrauen haben. Vertrauen in eine Sache setzt Vertrautsein mit ihr voraus", sagt MdL Vogel.



Modernes Informationsmedium

Das Konzept der Ausstellung basiert auf dem Grundgedanken, möglichst viel Informationen mit möglichst wenig Text zu vermitteln und dabei zeitgemäße technische, optische und elektronische Mittel einzusetzen. Mit dieser Vorgabe wurde eine Ausstellung entwickelt, die auf 22 Bildtafeln und in einer Powerpoint-Präsentation die Zusammensetzung des Landtags, seine Aufgaben und die Arbeitsabläufe im Parlament anschaulich darstellt. Zusätzlich kann über einen Touchscreen-Bildschirm auch das Internetprogramm des bayerischen Landtags abgerufen werden. In der Gesamtheit ergibt dieses System ein modernes Informationsmedium, wie es in dieser Art unter den deutschen Länderparlamenten nur Bayern hat.



In allen Landesteilen vor Ort

MdL Steffen Vogel weist darauf hin, dass die bisherigen Erfahrungen gezeigt hätten, dass die Wanderausstellung auf sehr großes Interesse bei den Bürgern stößt. Dabei werde insbesondere auch positiv aufgenommen, dass das Parlament sich öffnet und zu den Bürgern in alle Landesteile des Freistaates kommt. Besonderes Interesse besteht bei den Schulen, die im Rahmen des Sozialkunde-Unterrichts gerne die Ausstellung besuchen.

Landtagsabgeordneter Vogel steht neben der offiziellen Eröffnung, zu der auch die interessierte Bevölkerung eingeladen ist, außerdem zum Bürgergespräch am Mittwoch, 4. April, zwischen 18 und 20 Uhr und am Samstag, 7. April, von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung. hf