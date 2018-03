Das neue Licht spart viel Geld

Beim Markt Buttenheim stehen Energievermeidung beziehungsweise Energieeinsparung ganz oben auf der Tagesordnung. Die Straßenbeleuchtung verbraucht sehr viel Energie. Daher hatte der Markt Buttenheim bereits in der Juni-Sitzung 2017 beschlossen, die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen. 80 Brennstellen im Kernort Buttenheim wurden mittlerweile umgerüstet. Vom Grundsatz her kann die LED-Retrofit-Leuchte überall dort eingesetzt werden, wo bisher schon ein Schraubgewinde beim Leuchtmittel vorhanden ist.

Retrofit-Leuchtmittel sind von der Bauform etwas länger und schwerer als die bisherigen HSE-Leuchtmittel. Deshalb erscheint derzeit der Einsatz nur sinnvoll, wenn die Fassung im 90-Grad Winkel zur Horizontalen angebracht ist, also das Leuchtmittel hängend oder stehend eingeschraubt werden kann. Ein klassischer Fall sind gestalterische Leuchten wie zum Beispiel die Lehner-Castor-Leuchte oder die Hellux-Vierkantleuchte. Um die entstehende Wärme abzuführen, sind teiloffene günstiger als geschlossene Leuchten.



Angebot der Bayernwerke

Mittlerweile gibt es ein Angebot der Bayernwerke, der Eigentümerin der Straßenbeleuchtung, zur Umrüstung von 91 Leuchtmittel in Dreuschendorf, Frankendorf, Stackendorf und Gunzendorf. Die Angebotssumme beträgt 10 683,00 Euro, das heißt 117,40 Euro pro Brennstelle. Die zur Umrüstung vorgesehenen Lampen werden mit LED-Retrofit mit 24 Watt ausgestattet. Eine ordnungsgemäße Ausleuchtung ist damit gewährleistet. Vorher hatten diese Leuchten mit Gelblicht und Vorschaltgerät eine Leistung von 83 Watt.

Bei einer Brenndauer von rund 4050 Stunden pro Jahr beträgt die Einsparung knapp 239 kWh. Mit einem Strompreis von 22 Ct/kWh errechnet sich eine Einsparung von 52,58 Euro pro Jahr (Brutto). Für Buttenheim ergibt sich eine zusätzliche CO2 - Einsparung von über 13 000 kg CO2 pro Jahr.

Mit der genannten Einsparung amortisiert sich die Investition bereits nach 2,2 Jahren. Laut Hersteller beträgt die Lebensdauer 32 000 Stunden und damit knapp acht Jahre. Die Garantie für die vom Bayernwerk angebotenen Retrofitleuchten beträgt fünf Jahre. Bei einem erneuten Wechsel des Retrofit-Leuchtmittels ist der Aufwand marginal, da nur das Leuchtmittel auszutauschen ist.

Im gesamten Buttenheim Gemeindegebiet gibt es 676 Brennstellen. Es verbleiben nach der Umrüstung in den Ortsteilen etwa 500 Brennstellen, die nur durch den Wechsel des Leuchtenkopfes auf LED-Technik umgerüstet werden können.



Einstimmiger Beschluss

Der Gemeinderat beschloss letztendlich einstimmig, das Angebot zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in den Ortsteilen Dreuschendorf, Stackendorf, Frankendorf und Gunzendorf anzunehmen.

Es soll darüber hinaus geprüft werden, ob es vielleicht möglich wäre, rund um die Kirchen die Gelblicht-Beleuchtung zu belassen beziehungsweise eine entsprechende Farb-LED einzubauen.