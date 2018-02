Das neue Glanzstück ist da

Für die Freiwillige Feuerwehr Vorra/Abtsdorf/Hundshof ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Mit einem Festakt konnte sie ihr neues Einsatzfahrzeug einweihen. Das Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ TFS/W ist der Ersatz für das zwar lieb gewonnene, aber 32 Jahre alte Feuerwehrfahrzeug. Mit der Neuanschaffung hat die Ortsteilfeuerwehr nach den Worten ihres Kommandanten Bernhard Lunz "einen großen Schritt nach vorne" gemacht.

Pfarrer Wolfgang Schmidt, der bereits das alte Fahrzeug gesegnet hatte, spendete nach dem Gottesdienst auch dem neuen Löschfahrzeug den kirchlichen Segen. Musik und Fahnenabordnungen begleiteten das neue Löschfahrzeug von der Kirche zum Festzelt am Gerätehaus. Neben den vielen Feuerwehrkameraden hieß Kommandant Bernhard Lunz zum Festakt ganz besonders Zweiten Bürgermeister Norbert Neundorfer, Kreisbrandrat Bernhard Ziegmann, Kreisbrandinspektor Reinhold Schumm und Kreisbrandmeister Bernhard Schlicht willkommen.



Modernste Technik

"Neue Probleme und Aufgaben bei den Einsätzen erfordern auch andere Werkzeuge und spezielle Ausbildungen", betonte Kommandant Lunz in seiner Festansprache. Mit ihrem alten TSF habe die Wehr nur in Teilen der Brandbekämpfung und bei der Verkehrsabsicherung tätig sein können. Mit dem neuen Fahrzeug stünden jetzt ganz andere Möglichkeiten offen. Das Fahrzeug verfüge über eine Wärmebildkamera und über einen 500-Liter-Wassertank für den Schnelleinsatz. Ein Nass-/Trockensauger und ein Flachsaugkorb würden bei überfluteten Kellern gute Dienste leisten. Ein Stromerzeuger und ein Beleuchtungsmast seien eine weitere Hilfe bei nächtlichen Einsätzen. So ausgerüstet sei die Wehr heutigen Aufgaben bestens gewachsen, betonte Lunz. Allerdings sei neben einer zeitgemäßen Ausrüstung auch eine gut ausgebildete und motivierte Mannschaft notwendig.

Lunz richtete sich daher an die Aktiven, auch weiterhin mit so viel Engagement wie bisher bei der Sache zu sein. Allen, die bislang noch keinen Feuerwehrdienst leisten, rief er zu: "Die Feuerwehr lebt vom Mitmachen!" Die Freiwillige Feuerwehr Vorra/Abtsdorf/Hundshof verfügt derzeit über 55 Aktive aus allen drei Ortsteilen. Zwölf von ihnen haben im vergangenen Jahr die Ausbildung zum Atemschutzträger durchlaufen. Dem Kommandanten ist es wichtig, zu vermitteln, "dass wir kein Spielzeug bekommen haben". Das neue Fahrzeug sei vor allem "ein Werkzeug, um in Not geratenen Menschen zu helfen".

Evi Seeger