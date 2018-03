Das letzte Reh erwischte es

Gleich mehrere Rehe sind am Montag, kurz nach 19 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße von Hohn nach Bad Bocklet einem 32-jährigen Fahrer vors Auto gerannt. Obwohl er noch bremste, konnte er nicht mehr verhindern, dass das letzte Tier angefahren wurde. Das verletzte Reh rannte weiter, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, schätzt die Polizei. Der Jagdpächter wurde informiert, er machte sich auf die Suche nach dem Tier. pol