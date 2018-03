Das Leben der Sterne

Zum "Abend der offenen Tür" lädt die Sternwarte Feuerstein am Samstag, 24. März, von 17 bis 22 Uhr ein. Nicht nur dem Experten, sondern auch dem Anfänger werden vielfältige Informationen zur Natur am fränkischen Himmel geboten.

Der Astronomietag steht unter dem Motto "Das geheime Leben der Sterne". An der Sternwarte Feuerstein werden bei klarem Himmel dazu zahlreiche Himmelsobjekte, an denen man den Werdegang eines Sterns nachverfolgen kann, gezeigt: Die "Geburt" von Sternen findet in Gas- und Staubwolken statt. Ein Musterobjekt dazu ist der Orionnebel. Als "Sternkindergärten" werden oft die offenen Sternhaufen genannt, zum Beispiel die berühmten Plejaden im Sternbild Stier.

Aber auch einzelne Sterne stehen im Fokus, deren unterschiedliche Temperaturen man mit eigenem Auge sehen kann. Und selbst das Ende eines Sterns können die Besucher im Teleskop miterleben. Hierzu kann man die Objekte Eskimonebel und Krebsnebel im Teleskop betrachten. Je nach Uhrzeit/Wetter erfolgt die Beobachtung von Sonne, Sternhaufen, Galaxien und anderen Objekten an den Teleskopen der Sternwarte.

Das Vortragsprogramm: 17 Uhr: Einführung in die Himmelsmechanik, Fritz Lappert (Erddrehung Tag/Nacht, Jahreszeiten, Sonnen- und Mondfinsternis); 17.30 Uhr: Sonnensystem draußen am Planetenweg, Frank Fleischmann; 18.30 Uhr: Einführung in die Himmelsmechanik, Fritz Lappert; 19 Uhr: Sterne und Sternbilder drinnen, Christina Birkenhake; 20 Uhr: Sonnensystem drinnen, Frank Fleischmann; 21.15 Uhr: Was sind Sternschnuppen?, Frank Fleischmann.



Diskussion und Technik

Anschließend gibt es ein Quiz mit Gelegenheit, eine echte "Sternschnuppe" zu gewinnen. Zwischen den Vorträgen besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit Mitgliedern des Vereins Sternwarte Feuerstein. Auch die Technik der Instrumente kann man sich erklären lassen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.



Wegbeschreibung

Die Anfahrt ist nur bis zum Parkplatz für Wanderer beim Flugplatz Feuerstein möglich. Von dort führt ein kurzer, ausgeschilderter Fußweg zur Sternwarte. Nur für Gehbehinderte mit amtlichem Ausweis ist eine direkte Anfahrt möglich. Für weitere Informationen steht Frank Fleischmann, Leiter der Sternwarte, allen Interessenten unter Telefon 09194/518865 oder 0174/2436032 zur Verfügung. red