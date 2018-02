Das Landratsamt informiert

Wie bereits in den letzten Jahren steht der Weltaidstag am 1. Dezember unter dem Motto "positiv zusammen leben". Die Kampagne gegen Diskriminierung wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), der Deutschen Aidshilfe (DAH) und der Deutschen Aids-Stiftung (DAS) umgesetzt.

Wer mehr erfahren will, kann im Landratsamt Forchheim vorbeikommen. Im Foyer gibt es vom Freitag, 24. November, bis zum Freitag, 1. Dezember, während der regulären Öffnungszeiten eine kleine Ausstellung mit aktuellen Daten und Informationen zu HIV und Aids zu sehen. Bei weiteren Fragen oder Beratungsbedarf steht das Gesundheitsamt Forchheim zur Verfügung.

Dank moderner Medikamente haben die meisten der rund 87 000 Menschen mit HIV/Aids in Deutschland eine fast normale Lebenserwartung und können in der Regel gut mit HIV leben. Wichtig hierfür sind eine rechtzeitige Diagnose und ein möglichst früher Therapiebeginn. Die HIV-Therapie ist immer einfacher, effektiver und verträglicher geworden. Oft reicht eine Pille pro Tag. Die Therapie beeinträchtigt laut Pressemitteilung aus dem Landratsamt das Alltagsleben also kaum.



Zurückweisung und Ausgrenzung

Schwerer als die gesundheitlichen Folgen selbst wiegen daher für viele HIV-Positive Zurückweisung, Ausgrenzung und die Angst davor. Das ständige Verstecken macht sie erst "krank". Immer noch wird hinter dem Rücken von Menschen mit HIV getuschelt, verweigern manche Ärzte eine Behandlung, und in einigen Fällen ist sogar der Arbeitsplatz in Gefahr. Dies geschieht häufig aufgrund von Vorurteilen, Unwissen und unbegründeten Ängsten vor einer Ansteckung.

Da hilft nur eines: darüber reden. Im Beruf, im Alltag und in der Freizeit gibt es keine Übertragungsgefahr. Und auch in der Liebe lässt sich das Risiko einer Ansteckung durch Kondome und eine erfolgreiche HIV-Therapie fast auf null senken. Denn wenn dauerhaft keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind, kommt es nicht zu Übertragungen. red