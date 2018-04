Das kranke Seniorenherz

Zu einem kostenfreien Vortrag zum Thema "Seniorenherz - häufige kardiologische Krankheitsbilder in der Geriatrie" lädt die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr in die Juraklinik Scheßlitz, Oberend 29, ein. Der Chefarzt Dieter Höger, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie, Nephrologie und Hypertensiologe DHL, wird den interessierten Besuchern des Fachvortrages die unterschiedlichen Erkrankungen wie zum Beispiel Herz-Kreislauferkrankungen, Durchblutungsstörungen, Herzschwäche und Hypertonie, die gehäuft im Alter auftreten und welche Besonderheiten im Zusammenspiel dieser Erkrankungen entstehen, erläutern. Der Besuch der Veranstaltung bedarf keiner Anmeldung. red