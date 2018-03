Das Kinderturnen ist ausgebucht

Die Hauptversammlung der SpVgg Reuth fand in den "Hut-Stuben" statt. Moderator Christian Sturany begrüßte auch die Ehrenmitglieder, alle Vorstandsgremien trugen ihre Berichte aus den einzelnen Bereichen vor.

In der Sparte Fußball hatte man sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich ein turbulentes Jahr 2017 mit vielen Abgängen hinter sich. Umso erfreulicher ist für die SpVgg, dass alle Probleme bis zum Start in die neue Saison im September 2017 geklärt und gelöst werden konnten und man in der Hauptversammlung auf eine vielversprechende und erfolgreiche Hinrunde zurückblicken konnte. Aus den Abteilungen Bogenschießen (Bezirks-, Landes- und Deutsche Meisterschaften) und Karate (German Open und German Cup) wurde von sportlichen Erfolgen berichtet.

Neu in Reuth präsentiert sich der Bereich Kinderturnen, geführt von Christian Zimmermann und seiner Frau. Ostern 2017 eröffnete diese Sparte mit 20 Kindern (Erst- und Zweitklässler). Aktuell ist man mit 40 Kindern ausgebucht, der Ausbau der Abteilung ist aber bereits in Planung.

Es standen auch Neuwahlen im Sportverein an. Zur Wahl standen dann auch wieder alle vier Vorstandsmitglieder, sie wurden einstimmig in ihren Ämtern wiedergewählt. Damit setzt sich der Reuther Vorstand wie folgt für die nächsten zwei Jahre Amtszeit zusammen: Sportgremium: Ansprechpartner Markus Schütz für die Bereiche Sport mit den Sparten Fußball (Herren, Jugend, Damen und Juniorinnen), Bogenschützen, Karate, Gymnastik und Turnen; Liegenschaften- und Gebäude: Ansprechpartner Markus Laßner; Finanzgremium: Ansprechpartner Harald Bremerein; Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation inklusive Schriftführer: Ansprechpartner Cindy Schütz Birgit Röser