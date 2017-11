Das jüdische Leben in der Diaspora

Das Jüdische Lehrhaus Bamberg - Heinrich C. Olmer, Willy-Lessing Straße 7a, lädt in Kooperation mit der Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Franken, zu einer Bilderausstellung mit Arbeiten von Victor Sanovec ein. Sie ist vom 14. November bis 31. Januar zu den üblichen Bürozeiten beziehungsweise auf Vereinbarung zu sehen.

Die Ausstellung zeigt die Spannweite des jüdischen Lebens in der Diaspora. Von der Ausübung der Religion über die Bewältigung der unterschiedlichsten täglichen Probleme, bis hin zu Sport im jüdischen Sportverein Makkabi. Dieser weniger bekannte Sportverein wurde bereits 1903 gegründet. Nach seiner gewaltsamen Auflösung durch die Nazis im Jahr 1938 gründetet er sich neu im Jahr 1965. Makkabi hat heute um die 1500 Mitglieder.

Die gezeigten Bilder sind nicht an eine bestimmte Region oder einen Zeitabschnitt in der Geschichte gebunden, heißt es in der Ankündigung. Die Religion verbinde die Juden, sei aber alleine nicht das ganze jüdische Leben. Der Alltag der Juden außerhalb der Synagoge und das soziale Engagement der Gemeinden seien wichtig. Besondere Bedeutung habe dies ab 1989 durch den Zuzug der Juden aus der ehemaligen UdSSR bekommen. Das alles spreche die Ausstellung im Rahmen ihrer Möglichkeiten an. Sie wolle dazu anregen, nach neuen Formen des jüdischen Lebens heute und hier zu suchen und sie entsprechend zu praktizieren. red