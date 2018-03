Das ist ja "unerhört"

Zum Festival "Unerhörtes" gibt das Polizeiorchester Bayern ein Benefizkonzert in Hammelburg. Am Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr laden die Bayerische Musikakademie Hammelburg und das Polizeiorchester Bayern zu einem Benefizkonzert in die Klosterkirche Altstadt ein. Der gesamte Erlös wird zugunsten der Jugendmusikvereinigung Saaletal e. V. gespendet.

Unter dem Motto "Neue musikalische Aspekte pädagogischer Blasorchesterliteratur" können sich musikbegeisterte Besucher auf einen vielfältigen Konzertnachmittag freuen. Die musikalische Bandbreite des Polizeiorchesters Bayern reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik. Das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei spielt unter der Leitung von Chefdirigent Johann Mösenbichler ein exklusives Programm mit Uraufführungen der zeitgenössischen Blasorchesterliteratur (Werke u.a. von Hubert Hoche, Rolf Rudin und Kuno Holzheimer). Zuvor finden das ganze Wochenende Workshops in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg statt, in denen sich Nachwuchsmusikerinnen- und musiker neue Werke erarbeiten sollen. Ziel des Festivals "Unerhörtes" ist es, Jugendlichen Zugang zu neuer Blasmusik zu schaffen. Am Sonntag ab 16 Uhr führt das Polizeiorchester Bayern in der Klosterkirche Altstadt vor, wie die Werke am Ende klingen könnten. Der Eintritt ist frei - es wird um Spenden gebeten.



45 studierte Berufsmusiker

Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es wurde 1951 gegründet und kann mit seiner über 65-jährigen Geschichte auf eine interessante Entwicklung zurückblicken. Aus ursprünglich 30 Polizisten entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein konzertantes Blasorchester mit 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern.

Es stellt sich in den Dienst der guten Sache, indem es in Kooperation mit Veranstaltern aus ganz Bayern und darüber hinaus jährlich bis zu 60 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken spielt. red