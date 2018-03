Das Herz Oberfrankens schlägt nun auch mitten in Berlin

Landrat Klaus Peter Söllner hat zusammen mit Reinhard Naumann, dem Bezirksbürgermeister des Partnerbezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, die Ausstellung "Der Landkreis Kulmbach - Das Herz Oberfrankens" im Rathaus Charlottenburg eröffnet. Die Wanderausstellung des Landkreises Kulmbach, die sich zuletzt für ein Jahr großer Resonanz im Haus der Bayerischen Landkreise in München erfreute, ist nun bis zum 5. April mitten in Berlin zu sehen.

Die Ausstellung zeigt nicht nur gelungene Einblicke in die wunderschöne Landschaft unseres Landkreises, sondern definiert die einzigartige Mentalität und das Zusammenspiel aus Tradition und Innovation, die das Kulmbacher Land prägen. Mit der Ausstellung werden die zahlreichen Vorzüge, die den Landkreis zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, zu einem lebenswerten und familienfreundlichen Lebensraum und zu einem abwechslungsreichen Urlaubsziel machen, gleichermaßen präsentiert.

Ein liebenswerter Sozialraum, in dem Zwischenmenschlichkeit und Heimatverbundenheit noch gepflegt werden, ein starker Wirtschafts- und Tourismusbereich sowie ein vielfältiges Angebot an Bildungs- und Arbeitsplätzen machen den Landkreis zu einer Region mit beachtlicher Lebensqualität.



Partnerschaft seit 1991

1989 wurden erste freundschaftliche Kontakte mit dem Bezirk Wilmersdorf von Berlin geknüpft. Im Jahre 1991 wurde die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Kulmbach und dem Bezirk Wilmersdorf offiziell in Berlin besiegelt. Nach der Fusion der beiden Bezirke Wilmersdorf und Charlottenburg wird die Partnerschaft von Charlottenburg-Wilmersdorf fortgesetzt. Zwischen den Bürgerinnen und Bürgern des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und des Landkreises Kulmbach bestehen rege und intensive Kontakte, die zum Teil auch mit den Partnerstädten des Bezirks gepflegt werden. red