Das hätte böse enden können

Münnerstadt — "So etwas haben wir auch noch nicht erlebt", sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Münnerstadt, Robert Müller, nach einem Einsatz am Donnerstagvormittag auf der Autobahn. Der Unfall sah sehr spektakulär aus - und dass niemand ernsthaft verletzt wurde, ist wohl eher einer ordentlichen Portion Glück zu verdanken.

Um 8.24 Uhr kam der Alarm Ein Lkw, der zwischen Bad Neustadt und Münnerstadt in Richtung Schweinfurt unterwegs war, war in die Mittelschutzwand gekracht. Ein Reifenplatzer könnte dafür verantwortlich gewesen sein.

Geladen hatte der Lkw, dessen Fahrer sich bei dem Unfall verletzte, zwölf Meter lange und je 2,5 Tonnen schwere Pakete mit Stahlträgern. Diese lösten sich durch die Wucht des Aufpralls und flogen wie Geschosse auf die Gegenfahrbahn. Dort wurden zwar mehrere Fahrzeuge beschädigt, die Insassen kamen aber glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Wegen der auf beiden Spuren und dem Standstreifen liegenden Stahlträger musste die Autobahn in Richtung Erfurt komplett für den Verkehr gesperrt werden. In Richtung Schweinfurt konnten die Fahrzeuge über den Standstreifen geleitet werden. Im Stau entdeckten die Feuerwehrleute einen Kranwagen, den sie über die Rettungsgasse zum Unfallort lotsten. Der Kran legte die Stahlträger zunächst auf dem Grünstreifen ab, dann wurden sie auf einem Langholztransporter abgefahren. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Münnerstadt, Bad Neustadt, Burglauer, Niederlauer und Saal sowie Kreisbrandmeister Ralf Scheuring und Kreisbrandrat Stefan Schmöger.