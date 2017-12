Das große Wiedersehen

Ein Wiedersehen nach 54 Jahren feiern morgen die Geburtsjahrgänge 1948 bis 1952 , die einst an der Guttenberger Grundschule gemeinsam die Schulbank drückten.

Bei einer ökumenischen Andacht am Sonntag in der evangelischen Kirche gedenken sie um 14 Uhr ihrer bereits verstorbenen Mitschüler. Im Anschluss machen sie eine Dorf- und Schlossbegehung, Harald Kratkei wird die Teilnehmer natürlich auch in die ehemaligen Schulhäuser führen.

Um 16.30 Uhr treffen sich die Ehemaligen dann bei der Feuerwehr Maierhof zum Gedankenaustausch und gemeinsamen Abendessen. Organisiert wurde das Treffen von Inge Aigner, geborene Kratkei, die heute in München wohnt. red