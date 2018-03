"Gib nicht auf, das Gesetz des Christus zu erfüllen!" ist das Motto der Tagung von Jehovas Zeugen am Sonntag, 25. März, in Bingen. Die zwölf Beiträge in Form von Ansprachen, Interviews und nachgespielten Alltagsszenen untersuchen, was einen echten Christen auszeichnet, und welche Herausforderungen das Leben als Christ heute mit sich bringt. So werden am Nachmittag zwei Ansprachen zu hören sein, die besonders auf die Bedürfnisse von Familien abgestimmt sind: "Das Gesetz des Christus erfüllen - in der Familie", und "Das Gesetz des Christus erfüllen - in der Schule". Die Ortsgemeinde der Zeugen Jehovas bietet Mitfahrgelegenheit mit dem Bus zur Tagung unter der Rufnummer 09544/985342. red