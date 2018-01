"Das ganze Leben war lustig"

Auf allen sieben Weltmeeren und fünf Erdteilen sind sie zu Hause, denn ihr größtes Hobby sind interessante Reisen rund um den Erdball. Folgerichtig feierten sie Ende des Jahres ihre diamantene Hochzeit 14 Tage lang auf Fuerteventura. Nach ihrer Rückkehr ließ es sich Bürgermeister Werner Thomas nicht nehmen, Peter und Waltraud Schellenberg zum 60. Ehejubiläum zu gratulieren.

"60 Jahre seid ihr miteinander durch dick und dünn gegangen", stellte er fest, "und schaut euch noch genauso verliebt an wie vor langer Zeit!" Er überreichte ein kleines Präsent, das an das Ehejubiläum erinnern soll.

Peter Schellenberg wurde am 29. Juli 1937 geboren und wuchs im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg auf. Nach der Mittleren Reife erlernte er den Beruf eines Stahlschiffbauers und Schweißers. Waltraud Schellenberg, geborene Hartlapp, ist am 19. August 1937 in Frankfurt/Oder geboren. Dort wuchs sie auf und ging zur Schule, bevor sie in einer Orthopädie-Schuhmacherei zu arbeiten begann. 1956 zog sie nach Westberlin. Dann ging es Schlag auf Schlag. Bereits im Januar 1957 lernte sie ihren Peter beim Tanzen kennen, am 30. Dezember 1957 heirateten sie. Der Jubilar arbeitete bereits vor der Hochzeit in Berlin-West, um nach der Trauung auch seinen Wohnsitz in den Westen zu verlegen. Die beiden haben einen Sohn (56) und eine Tochter (53), vier Enkel und fünf Urenkel.

Peter arbeitete als Taxi- und Fernfahrer, Imbissbudenbesitzer, um später ein größeres Lokal zu eröffnen. Dieses hieß "Zum Dortmunder". Die Familie Schellenberger führte dieses Lokal 31 Jahre lang. Um sich zwischendurch etwas auszuspannen, kauften die beiden 1975 in Gleußen ein Muster-Ferienhäuschen, das sie nach ihrem Geschmack vergrößerten und einrichteten. So konnten sie zwischendurch spontan der Hektik der Großstadt entfliehen. In den 90er Jahren zogen sie dann ganz in den Landkreis Coburg.

Zwischen 1980 und 2007 verbrachten die beiden fast jeden Winter in den USA, Bundesstaat Florida. "Dort sind wir zwar nicht mit der Harley, aber mit dem Wohnmobil fast komplett die Route 66 entlang gefahren. Heute fahren wir einmal im Jahr regelmäßig in die Bundes-Hauptstadt", meint Peter mit einem schelmischen Augenzwinkern.

Hier im Itzgrund habe man sich schnell eingelebt, denn mit den Menschen, die alle recht umgänglich seien, komme man sehr gut aus. "Aber, wir kamen eigentlich überall auf der Welt mit den Menschen gut aus", ergänzt seine Frau Waltraud. "Das ganze Leben war lustig, wenn wir das Ernste wegließen", kommt der Berliner Humor bei Peter durch. Waltraud Schellenberg hofft, dass sie beide noch lange gesund bleiben. "Es wäre schön, wenn wir über 100 Jahre alt würden, um noch vieles Schönes zu erleben."

Ach ja - Fuerteventura, Kanarische Inseln: "Dort war es so schön. Wenn wir gesund bleiben, fahren wir übernächstes Silvester wieder dorthin." ka