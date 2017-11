"Seit 40 oder 25 Jahren üben Sie einen psychisch und physisch strapazierenden, aber auch persönlich und menschlich erfüllenden Beruf aus", würdigte Schulamtsdirektor Uwe Dörfer am Weltlehrertag zahlreiche Lehrkräfte sowie deren langjährige oder besondere Leistungen.

In den letzten 25 oder gar 40 Jahren habe sich enorm viel in den Schulen verändert, blickte Dörfer auf die Einstiegsjahre der Jubilare zurück. EDV, Informatik, Computer seien damals noch unbekannt oder in der Anfangsphase gewesen. Heute sei die Schule auf dem Weg zur Digitalisierung. Ganztagsklassen habe es damals allenfalls in der DDR gegeben. Inklusion und Flüchtlinge seien neue Herausforderungen. "Wir unterrichten Kinder und Jugendliche - das Wertvollste, was eine Gesellschaft hat", betonte Dörfer. Seit Jahrzehnten legten die Jubilare das Fundament für die Entwicklung unserer Gesellschaft.

Zunehmend werde das Engagement der Lehrer in unserer Gesellschaft stärker gewürdigt, bezog sich Dörfer auf Umfragen. 40 Jahre aktiver Dienst in der Schule bedeute über 8000 Tage Schuldienst, Freude, Glück und Zufriedenheit über das Erreichte, aber auch Auseinandersetzung, Ärger und Enttäuschung über Schüler, Eltern, Kollegen oder Vorgesetzte. "Sie alle haben besondere pädagogische Leistungen erbracht", würdigte der Schulamtsdirektor.



Was braucht ein guter Lehrer?

Was zeichne einen guten Lehrer aus? Eine Umfrage zeige: Er muss Kinder mögen und Verständnis aufbringen. Er sollte sich in seinem Fach gut auskennen, begeistert sein, den Unterricht abwechslungsreich gestalten und offen für neue Entwicklungen sein. Er sollte gerecht sein, fair kritisieren und selbst Kritik annehmen können. Zuhören zu können, den Schülern etwas zuzutrauen, ihnen Verantwortung zu übertragen und zu loben seien wichtige Eigenschaften. Dazu gehöre jedoch auch, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, Humor zu haben und nicht "bierernst" zu sein.

Nachdenklich stimme ihn die erhebliche Zunahme der Krankheitstage von Lehrern aufgrund psychischer Probleme, die sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt habe. Sie tun alles, damit es den Kindern gut geht, lobte Dörfer die Dienstjubilare.

Auch Personalratsvorsitzender Reinhard Horn bedankte sich für deren langjährige engagierte Arbeit. Schulrätin Kerstin Zapf wünschte allen Geehrten weiterhin viel Freude an ihrem Beruf. Alle hätten einen enormen Erfahrungsschatz.

Für 25-jähriges Engagement ausgezeichnet wurden Ulrike Schmidt (GS Ludwigsstadt), Ruth Birkner (GS Stockheim), Beate Franz (GS Kronach), Silke Wachter (GS Nordhalben) und Heike Strobel (MS Kronach).

40 Jahre: Anton Spindler (MS Küps), Irene Hartmann (GS Rodachtal), Monika Pflaum (GS Tettau), Evelin Sesselmann (GS Wallenfels), Annegret Hümmrich-Korn (GS Rodachtal), Gudrun Vornhof-Gabeli (GS Wilhelmsthal), Silvia Krüger (GS/MS Küps), Renate Schwarz (GS Johannisthal), Frank Pfaff (MS Kronach) und Ludwig Kopp (MS Küps).



Beförderungen

Besondere Leistungen von Lehrkräften in Grund- und Mittelschulen werden seit einigen Jahren mit Beförderungen gewürdigt. Schulamtsdirektor Dörfer beförderte sieben Lehrerinnen. Zur Studienrätin im Grundschulbereich wurde Karin Adamek von der Grundschule Rodachtal befördert.

Befördert wurden vom Schulamtsdirektor auch die Förderlehrerinnen Andrea Hoffmann und Andrea Engelhardt von der Lucas-Cranach Grundschule Kronach sowie Angela Mayek (GS/MS Pressig), Sabine Baumann (GS Pressig), Pia Schedel (MS Pressig) und Sabine Schmidt (Fachlehrerin an der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach). rg