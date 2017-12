Das erste wirklich neue Fahrzeug

Sabine Weinbeer



Vielfachen Grund zum Feiern gab es am Wochenende bei der Freiwilligen Feuerwehr Fabrikschleichach. Der sichtbarste war das neue Feuerwehrfahrzeug, das am Sonntag mit dem Segen durch Pfarrer Kurt Wolf offiziell in Dienst gestellt wurde, außerdem beging der Feuerwehrverein sein 40-jähriges Bestehen und nahm dieses zum Anlass, einige Mitglieder zu ehren.

Im Mittelpunkt des Erntedankgottesdienstes stand in diesem Jahr die Feuerwehr. Den Erntealtar schmückte neben den vielen Acker- und Gartenfrüchten auch ein Spielzeugfeuerwehrauto. Pfarrer Kurt Wolf stellte nach dem Gottesdienst das neue Fahrzeug (nicht, das Spielzeugauto, versteht sich) und alle, die damit zum Einsatz fahren, unter den Segen Gottes. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Bastian Hogen, freute sich über viele Gäste, die zu diesem besonderen Anlass nach Fabrikschleichach gekommen waren.

Hogen erinnerte an das alte Fahrzeug der Fabrikschleichacher Wehr. 35 Jahre lang war es im Dienst, dann wäre eine Reparatur deutlich teurer gewesen als der Restwert des Fahrzeugs. Man habe Erkundigungen eingezogen, es wurde zu einem Tragkraftspritzenfahrzeug geraten. Da diese aber gebraucht kaum zu bekommen sind, bekam die FFW Fabrikschleichach das erste fabrikneue Fahrzeug in ihrer Geschichte.



Finanzierung gestemmt

Hogens Dank galt allen Mitfinanziers, allen, die bei den Veranstaltungen des Feuerwehrvereins dazu beitrugen, dass der Verein ein erkleckliches Sümmchen zum neuen Fahrzeug beisteuern konnte, und der Feuerwehr Untersteinbach, die die Einsatzfähigkeit Fabrikschleichachs sicherstellten, indem sie ein Jahr lang ihr LF8 zur Verfügung stellten. "Es gab Handlungsbedarf in Fabrikschleichach", erklärte Bürgermeister Matthias Bäuerlein. Die Anschaffung des 57 000 Euro teuren Fahrzeugs sei sicherlich eine wirtschaftliche Lösung, da nun auch auf lange Zeit die Fahrzeugfrage für Fabrikschleichach gelöst ist. Das Fahrzeug sei zweckmäßig, die Wehr sehr aktiv. Nach den Zuschüssen blieb eine Finanzierungslücke von 30 000 Euro, die sich Gemeinde und Feuerwehrverein "nach einem sicher vernünftigen Schlüssel" teilten.

Die Fahrzeugsegnung nutzte Bastian Hogen, um vier Gründungsmitglieder des Feuerwehrvereins zu ehren, nämlich Alfons Neeb, Egon Albrecht, Werner Hogen und Otto Schramm. Der Feuerwehrverein wurde von 14 Männern gegründet, heute hat er 84 Mitglieder. Als einziger Verein in Fabrikschleichach trägt er sämtliche Veranstaltungen, ob das Seefest im August oder den Adventsmarkt. Kommandant Andreas Weigel schloss sich den Ehrungen an, er zeichnete besonderes die beiden ehemaligen Kommandanten Alfrons Neeb und Werner Hogen für ihre außerordentlichen Verdienste um die Feuerwehr aus.