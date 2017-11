"Das Eich" im Rathauskeller

red



Stefan Eichner alias "Das Eich" macht Station in Weismain. Am morgigen Freitag steht er um 19 Uhr mit einem Best-of-Programm im Rathauskeller auf der Bühne. Der "entspannte Franke" hat mit "Zum Schreia" (2008), "Der Schwachsinn galoppiert" (2010) und "Das dritte Eich" (2013) binnen fünf Jahren über sieben Stunden Bühnenmaterial zusammengetragen, das mittlerweile von Wien bis Hamburg aufgeführt wurde und nach wie vor wird. Karten gibt es in der Touristinformation der Stadt Weismain (Kastenhof, Kirchplatz 7, Telefon 09575/921329) oder jederzeit im Internet über www.okticket.de . Einlass ist ab 18 Uhr, die Platzwahl ist frei. Für das leibliche Wohl der Besucher wird bestens gesorgt. Über viele Gäste freut sich die Stadt Weismain.