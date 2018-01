Das "Deppenmagnet" kommt in den Kreiskulturraum

Ist das Kabarett? Ist das Comedy? Ist das ein Einbauschrank? "Am Ende des Tages" ist sein neues Programm eine Mischung aus allem: Günter Grünwald kommt mit dem "Deppenmagnet" am 10. Januar 2018 in den Kronacher Kreiskulturraum. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

Günter Grünwald fühlt sich dem Kabarett ebenso verpflichtet wie der Comedy. Und dem Einbauschrank! Denn nur in dieser Trinität - das ist sein Credo - kann man Dinge von bleibendem Wert erschaffen.

Grünwalds Appell: "Falls Sie der Info-Text zu meinem Programm ,Deppenmagnet' verwirrt - verzagen Sie nicht, kaufen sie eine Eintrittskarte, und dann setzen Sie sich ganz vorne hin und lassen sich verzaubern von zwei Stunden Kabarett, Comedy und Einbauschrank." red