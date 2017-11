Vertrieb Die "Geschichte der Sandstein-Industrie am Main bei Ebelsbach, Eltmann, Sand und Zeil" ist ab sofort in allen Büchereien und Buchhandlungen erhältlich.



Umfang Mit 202 Abbildungen auf insgesamt 366 Seiten ist es eine sehr anschauliche Darstellung der Geschichte der Sandsteinindustrie in der Region.



Preis Dank der finanziellen

Unterstützung durch einige Gemeinden und den Landkreis Haßberge kann das umfangreiche Werk für einen Preise von 20 Euro verkauft werden. cl