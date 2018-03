Das Bistum investiert im Dekanat

Rund 31 Millionen Euro investiert die Diözese Würzburg im Jahr 2018 in die Erneuerung und Erhaltung von Gotteshäusern und kirchlich genutzten Gebäuden sowie Schulen und Kindertagesstätten in Unterfranken. Das wurde im Haushaltsplan 2018 der Diözese beschlossen. Damit verwendet das Bistum nach seinen eigenen Angaben rund 14,6 Prozent des Gesamthaushalts für Baumaßnahmen. Das sind rund 2,9 Millionen Euro mehr als im Jahr 2017.

Die Summe der Zuschüsse für Bauinvestitionen von Pfarrgemeinden beträgt rund 15 Millionen Euro. Sie setzt sich zusammen aus 7,35 Millionen Euro für Kircheninstandsetzungen, 2,5 Millionen Euro für die Renovierung von Pfarrhäusern, rund drei Millionen Euro für die Renovierung von Pfarrheimen, 500 000 Euro für die Instandhaltung und Erneuerung der Orgeln, 60 000 Euro für die Denkmalpflege und 1,5 Millionen Euro für unvorhersehbare Bauinvestitionen.

Im Dekanat Haßberge werden folgende Renovierungen von Gotteshäusern unterstützt: Baunach mit 300 000 Euro, Burgpreppach mit 160 000 Euro, Gereuth mit 100 000 Euro, Kerbfeld mit 90 000 Euro, Koppenwind mit 50 000 Euro, Limbach mit 200 000 Euro, Prölsdorf mit 135 000 Euro, Sand mit 100 000 Euro, Schindelsee mit 28 000 Euro, Unterhohenried mit 100 000 Euro, Weisbrunn mit 70 000 Euro,

Außerdem werden Pfarrheime in folgenden zwei Gemeinden bezuschusst: Baunach mit 100 000 Euro und Reckendorf mit 80 000 Euro.

Die Zuschüsse für die Bauinvestitionen der Caritas betragen mehr als 7,7 Millionen Euro. Davon gehen 500 000 Euro an das Seniorenheim Haßfurt/ Sankt Bruno für von der Diözese genutzte Räume. pow